Alter Stollen wird verfüllt

Zum Beispiel müssen Schäden durch Baufahrzeuge so gering wie möglich gehalten werden. Auch wurde im Vorfeld erforscht, welche Tiere sich im Stollen befinden könnten. Für schutzwürdige Amphibien, kleine Säugetiere, Fledermäuse und Reptilien wurden Möglichkeiten geschaffen, nach draußen zu gelangen, aber nicht wieder zurück in den Stollen, sagt die Stadt. Ab heute wird die Baustelle im Witthausbusch eingerichtet. Die eigentliche Verfüllung des Stollens soll voraussichtlich am 17.April beginnen.