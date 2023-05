Alte und neue Sportarten bei Mitternachtssport

Eingeladen sind alle von 14 bis 27 Jahre. Sie können in der Turnhalle an der Von-der-Tann-Straße in Styrum alte und neue Sportarten ausprobieren. Auf dem Programm stehen Flagfottball, Ultimate Frisbee, Volleyball, Basketball und Fußball. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern. Anmelden muss man sich nicht. Mitmachen ist kostenlos. Unterstützt wird das Event vom Stadtjugendrat, der für Snacks und Getränke sorgt.