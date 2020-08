Alpenbach-Brücke wird umgebaut

Das Umweltamt macht mit der Renaturierung des Alpenbachs weiter. Er wird wieder in seine natürliche Form zurückversetzt. Das gibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vor. Die meisten Arbeiten hat die Stadt schon 2018 erledigt. Jetzt wird noch die Brücke umgebaut. Das Rohr für den Bachdurchlauf wird vergrößert, damit es für Wassertiere keine Barriere darstellt. Das soll außerdem in Zukunft verhindern, dass der Aplbenbach in dem Bereich über die Ufer tritt. 50 Prozent der Umbau-Kosten für die Brücke übernimmt das Land.