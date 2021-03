Aktueller Stand des Impfprogramms in Mülheim

Auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind die Planungen weit fortgeschritten. Bis zum 19. März sollen alle Impftermine vergeben sein. In den Demenz- und Intensiv-WGs sollen die Impfungen am 9. März durch sein. Im Bereich der Tagespflege konnte die Stadt bereits mit neun von zehn Anbietern Termine ausmachen. Den noch nicht geimpften Ärztinnen und Ärzten und ihrem medizinischen Personal wurde ein Angebot für einen der kommenden drei Montage gemacht. Unklar ist noch, wie es konkret mit den Beschäftigten in Kitas, Grund- und Förderschulen und in der Kindertagespflege weiter geht. Allein hier geht es laut Stadt um 3.000 Berechtigte. "Eine Mammutaufgabe", so ein Sprecher der Stadt.