Aktuelle Infizierten-Zahlen für Mülheim

In Mülheim zählt die Stadt aktuell 39 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. 16 Personen, die positiv getestet wurden, gelten mittlerweile als geheilt. 495 befinden sich zurzeit in Quarantäne. Insgesamt wurden in Mülheim 718 Abstriche genommen.

© creativeneko/shutterstock.com