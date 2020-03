Aktuelle Corona-Zahlen für Mülheim

319 Mülheimer sitzen als Verdachtsfälle Zuhause in Quarantäne. 34 Personen haben sich mittlerweile von ihrer Corona-Infektion erholt und gelten wieder als gesund. Ihre Zahl ist deutlich angestiegen. Am Wochenende waren es noch 19 genesene Patienten.

Weiterhin haben wir in Mülheim einen Todesfall zu bedauern. Bereits am Freitag ist ein 70-Jähriger aus Broich gestorben. Er hatte Vorerkrankungen. Der Mann war positiv auf das Coronavirus getestet worden und war mit leichten Symptomen Zuhause in Quarantäne. Woran er genau gestorben ist und ob das Coronavirus damit in Zusammenhang steht, muss noch untersucht werden.