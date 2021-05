Aktuell haben 411 Mülheimer Corona

In Mülheim sind aktuell 411 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Abzüglich der Personen, die seit gestern wieder als gesund gelten, sind das 18 neue Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 216 Menschen mit oder an Corona gestorben. 730 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 7.354 gelten nach einer Infektion mittlerweile wieder als gesund.

59.273 Mülheimer haben bislang eine erste Impfung gegen Corona bekommen. Für 15.865 gab es auch schon die zweite.

