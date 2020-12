Aktuell 457 Corona-Fälle in Mülheim

816 sitzen im Moment in Quarantäne. Der Inzidenzwert bei uns liegt aktuell bei 199,3 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Er ist wieder niedriger, weil über die Weihnachtsfeiertage bundesweit weniger Meldungen an das Robert Koch Institut weitergeleitet wurden. Wenn fehlende Daten in den nächsten Tagen noch nachgemeldet werden, kann der Inzidenzwert sich wieder ändern. In Mülheim gab es seit Heiligabend nur 51 Corona-Tests.

Neue Corona-Einreiseverordnung

Seit heute gilt eine neue Corona-Einreiseverordnung. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, für den gilt eine Test- und Quarantänepflicht. Wer also zurückkommt, muss sich selbst sofort isolieren. Das muss das Gesundheitsamt nicht extra für die Betroffenen anordnen. Außerdem sind diejenigen verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden einen Corona-PCR-Test (keinen Schnelltest) zu machen. Ist das Ergebnis negativ, endet die Quarantäne.