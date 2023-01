"Aktenzeichen XY" mit Fall aus Essen

Mitte September 2022 wurde in der Straßenbahn 103 der Ruhrbahn ein 35-Jähriger brutal zusammengeschlagen. Moderator Rudi Cerne wird die Situation schildern, in der zwei Männer, in Begleitung von zwei Frauen, in einen Streit mit dem Mann gerieten. Diese schlugen und traten auf ihn ein – und hörten auch nicht auf, als dieser am Boden lag. Der 35-Jährige erlitt dabei mehrere Rippenbrüche und große Blutergüsse im Gesicht.

Die Polizei Essen richtete eine Mordkommission ein und sucht seit Ende September mit einem Foto der Überwachungskamera der Ruhrbahn nach den Tätern. Es wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In der Sendung „Aktenzeichen XY“ wird der Fall nur kurz behandelt – ohne Nachstellung der Ereignisse. Das Fahndungsfoto wird jedoch zu sehen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201 8291065 entgegen.