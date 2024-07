AfD-Parteitag: Über 140 Strafanzeigen

Der größte Teil der Proteste sei friedlich verlaufen. Gewalttätige Störungen und Blockaden seien weitestgehend verhindert worden. Wie viele bei den Protesten gegen die AfD dabei war, vermag die Polizei nicht zu sagen. Schätzungen gehen von 70.000 bis 80.000 Teilnehmern aus. Nichtsdestotrotz kam es vor allem am Samstag (29.6.) zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. 27 Polizisten wurden dabei leicht und einer schwer verletzt. Die Polizei mit Pfefferspray und Schlagstock gegen gewaltbereite Demonstranten vor, heißt es. Über 140 Strafanzeigen wurden geschrieben, 22 Demonstranten kamen vorübergehend in Gewahrsam, zwei wurden vorläufig festgenommen. Die Suche nach dem Mann, der einen am Boden liegenden Polizisten ins Gesicht getreten haben soll, geht unterdessen weiter.