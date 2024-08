ADFC startet zu großer Sternfahrt nach Dortmund

Am Endpunkt des RS1 in stößt dann die Essener Gruppe dazu. Von dort aus geht es dann gemeinsam weiter über Bochum bis nach Dortmund-Marten. "Aufbruch Fahrrad Dortmund" und "VeloCityRuhr" organisieren mit Unterstützung der lokalen ADFC-Gruppen viele Zulaufrouten. Sie führen aus dem gesamten Ruhrgebiet, aus dem Sauerland, Münsterland, Rheinland zum Startpunkt der gemeinsamen Hauptroute. Gegen 13 Uhr geht es dann mitten in der Dortmunder Innenstadt zur rund 20 km langen Fahrt u.a. über die B1. Die Hauptroute wird durch die Polizei abgesichert. Ziel und Ende der Veranstaltung wird laut ADFC ca. 15:45 im Dortmunder Tremoniapark. Hier ist eine große Veranstaltung u.a. mit Musik und Streetfood geplant.