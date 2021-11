ADAC vergleicht Ticketpreise im Nahverkehr

Ein VRR-Tagesticket kostet 7,20 Euro. In Köln oder Bonn dagegen sind es 8,80 Euro. Bundesweit gesehen sind die Tagestickets dort am teuersten. Hauptgrund für die Preisunterschiede ist die unterschiedliche finanzielle Förderung des Nahverkehrs, sagt der ADAC. Wo mehr Geld in den ÖPNV gesteckt wird, sind die Tickets günstiger.

Der Automobilclub fordert, dass Gelegenheitsnutzern bessere Angebote gemacht werden. Durch die Pandemie haben sich Arbeitsmodelle geändert und Pendler nutzen den Nahverkehr anders. Wer beispielsweise nur noch dreimal die Woche ins Büro fährt und sonst Homeoffice macht, braucht kein klassisches Monatsticket mehr, heißt es vom ADAC. Für die Studie hat der Automobilclub die Ticketpreise von Städten mit mindestens 300.000 Einwohnern verglichen.

Hier gibt es alle Infos aus der Studie.