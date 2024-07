ADAC: Schlimmstes Stauwochenende steht an

Die A3 wird zwischen den Autobahnkreuzen Kaiserberg und Oberhausen-West in beiden Richtungen dicht gemacht. Über der Autobahn wird an diesem Wochenende ein einer neuen Brücke gearbeitet. Falls ihr mit dem Auto über die A1 an Leverkusen oder die A43 an Herne vorbei müsst, solltet ihr auch da Umleitungen und viel Stau einplanen. Auch auf diesen beiden Autobahnen sind Abschnitte wegen Bauarbeiten vollgesperrt. Laut ADAC gibt es in diesen Sommerferien zwar nicht mehr Baustellen als sonst - sie seien aber länger und dauern auch länger.