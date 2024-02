ADAC rechnet mit noch mehr Staus in diesem Jahr

Die längsten Staus gab es mit insgesamt knapp 18.000 Kilometern Länge auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen. Die A40 zwischen Duisburg und Essen erreicht bei den Staustunden pro Kilometer Autobahn in NRW den höchsten Wert, nämlich 229. Den mit 44 Kilometern längsten Stau in NRW gab es mit 44 Kilometern Länge am 25. August zwischen Kreuz Breitscheid und Königsforst. Am häufigsten staute es sich im letzten Jahr auf der A42 zwischen Dortmund und Kamp-Lintfort. Der ADAC zählte hier insgesamt über 12.600 einzelne Meldungen. Die drei stauintensivsten Tage in Nordrhein-Westfalen waren laut Auswertung kurz nach den Herbstferien am 20. Oktober, am 25. Oktober und am der 27. Oktober. Für dieses Jahr rechnet der ADAC mit weiter steigenden Belastungen für Auto- und LKW-Fahrer. Er fordert, dass marode Brücken schneller repariert werden, Planung und Genehmigung beschleunigt und auch Angebot und Qualität des ÖPNV verbessert werden müssten.