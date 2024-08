ADAC: Mehr Stau in den Ferien als sonst

Besonders voll war es demnach auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen, auf der A2 zwischen Dortmund und Oberhausen und auf der A42 zwischen Kamp-Lintfort und Dortmund. Vor allem die Wiegeanlage bei Bottrop machte den Autofahrern Probleme. In Richtung Dortmund sind Teile der Anlage auf Oberhausener Stadtgebiet aufgebaut. Hier gab es dementsprechend auch die Staus. Insgesamt gesehen gab es in NRW mehr Ferienstaus als im letzten Jahr. Die Länge stieg laut ADAC um 14 Prozent. Autofahrer verbrachten auch mehr Zeit in den Staus. Gründe seien u.a. Baustellen und Vollsperrungen gewesen. Ein regelrechtes Stauchaos habe es aber nicht gegeben.