ADAC: Ab 14 Uhr wird es voll auf Autobahnen

Die A2 und A3 gehören zu den Autobahnen, auf denen die längsten Staus zu erwarten sind, sagt der ADAC. Auch auf der A40 in Richtung Niederlande sollte besser mehr Zeit eingeplant werden. Im vergangenen Jahr haben Autofahrer am Tag vor Fronleichnam in ganz NRW insgesamt 567 Stunden im Stau verbracht, sagt der ADAC.