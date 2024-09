Acht Monate Bauarbeiten in der Hofackerstraße

Im ersten Abschnitt wird die Straße halbseitig gesperrt. In Richtung Duisburger Straße kommen Autos durch. In Richtung Hafen wird eine Umleitung eingerichtet. Im weiteren Verlauf wird es laut medl etwas entspannter. Dann kann der Verkehr in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Die Baumaßnahme soll bis voraussichtlich Ende Mai 2025 dauern.