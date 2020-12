Acht Corona-Tote seit Freitag

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist in Mülheim weiter gestiegen.( Zeitraum: 11.12./ 6:00 Uhr bis 14.12./ 6:00 Uhr ). Die Stadt meldet acht weitere Verstorbene seit Freitagmorgen. Damit sind seit Beginn der Pandemie jetzt 59 Menschen in Mülheim mit dem Virus oder am Virus gestorben. Laut Krisenstab ist die Zahl der bekannten und akuten Fälle um 165 auf aktuell 653 Infektionen gestiegen.





© shutterstock.com