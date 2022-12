ACE vergibt viele schlechte Noten für Rastplätze

Die ACE-Teams haben von April bis September die Rastplätze auf verschiedene Kriterien abgeklopft. Die Tester haben jede Anlage zwei Mal besucht. Komplett durchgefallen ist der Rastplatz Entenfang an der A3 bei Mülheim. Abzüge gab es hier vor allem in den Bereichen Familienfreundlichkeit und Sicherheit. Top-Noten bekam dagegen der Rastplatz Schwarze Heide an der A2 bei Bottrop. Er bekam die Note "sehr gut". Leichte Mängel haben die Tester hier lediglich bei der Hygiene auf den Toiletten festgestellt. Durchgefallen sind ebenfalls die Anlagen an der A42 bei Herne. Hier beanstanden die Tester hauptsächlich Sicherheitsprobleme. Deutschlandweit hat der Auto Club knapp 700 Rastplätze getestet, Bei den Anlagen ohne WC ist ein Viertel durchgefallen.