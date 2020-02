Abstimmen für schönstes Rathaus

Auf der Seite des Ministeriums sind 74 Rathäuser nominiert, werden sogar mit Video vorgestellt. Die historischen Rathäuser von Mülheim und Bottrop sind zum Beispiel dabei. Aber auch so moderne Bauten wie die Rathäuser von Essen und Dortmund. Mit der Aktion will sie die Arbeit der Kommunen wertschätzen, sagt Heimatministerin Scharrenbach. Außerdem würdige sie mit der Vorstellung der Rathäuser das historisch-kulturelle Erbe des Landes. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt und wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress in Wuppertal bekannt gegeben. Zur Abstimmung geht's hier.

(https://www.mhkbg.nrw/themen/kommunales/wo-steht-das-schoenste-rathaus-nordrhein-westfalen)