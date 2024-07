Viertel Million Euro für Denkmäler in Mülheim

200.000 Euro sind für die Instandsetzungsarbeiten der Stadthalle, 42.000 Euro für die städtische Sanierung eines Backstein-Schulgebäudes und weitere 16.000 Euro gehen an ein privates Wohnhaus und dessen Instandsetzung. Auch der Mülheimer CDU-Landtagsabgeordnete Jan Heinisch freut sich über die umfangreiche Einzelprojektförderung. "Solche Summen sind in heutigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit", sagt er. Die Zuwendung für die Stadthalle nennt er herausragend. In diesem Jahr werden landesweit 159 denkmalpflegerische Einzelprojekte mit insgesamt rund 9,15 Millionen Euro vom Land NRW gefördert - eben drei davon in Mülheim. Zusätzlich stehen Städten und Gemeinden pauschale Denkmalfördermittel in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Da wird Mülheim laut Heimatministerium mit 8.400 Euro bedacht.