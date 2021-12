Absage von Veranstaltungen in Ladenkirche

Darunter sind das Biblische Lehrhaus am 13. Dezember, der Singletreff am 15. Dezember und das Seniorencafé am 17. Dezember. Das Team der Evangelischen Ladenkirche ist weiter per E-Mail erreichbar, heißt es: hasselhoff@kirche-muelheim.de und stoltze@kirche-muelheim.de und für persönliche Gespräche zu folgenden Zeiten im Haus der Evangelischen Kirche, Althofstraße 9, anzutreffen (3G-Nachweis):





montags, 10 bis 12 Uhr





dienstags, 14 bis 16 Uhr





mittwochs, 10 bis 12 Uhr





donnerstags, 14 bis 15 Uhr





freitags, 10 bis 11 Uhr