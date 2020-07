Abriss für neuen Erweiterungsbau startet

Dafür starten jetzt die Abbrucharbeiten des naturwissenschaftlichen Gebäudes an der Gaußstraße. Damit wird die Fläche für den geplanten fünfgeschossigen L-förmigen Erweiterungsbau geschaffen. Laut Stadt wird man versuchen, die lärmintensiven Arbeiten vor dem Ende der Sommerferien abzuschließen. Die Jahrgangsstufen 11 und 12 werden für die anschließenden Bauarbeiten an die Bruchstraße umziehen. Der Teilneubau soll bis voraussichtlich Ostern/Sommer 2023 entstehen. Danach stehen noch die Innensanierung des alten Gebäudes und die Gestaltung der neuen Außenbereiche an. Bis Herbst/Ende 2024 soll die Otto-Pankok-Schule dann komplett modernisiert sein.