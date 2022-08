Abo-Tickets im Herbst landesweit gültig

Die meisten Abo-Tickets werden an den Wochenenden in ganz NRW im Nahverkehr gültig sein. Das bedeutet, dass man z.B. mit dem Ticket 2000 ohne Zusatzkosten von Mülheim aus bis zu den Landesgrenzen und darüber hinaus fahren kann. Mit den Tickets kommt man z.B. auch in die Niederlande nach Venlo oder Arnheim. Die Regelung gilt laut VRR an allen Wochenenden im September und Oktober, am Tag der Deutschen Einheit und auch in den gesamten Herbstferien. Außerdem bis zu vier weitere Personen auf dem Ticket mitfahren. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte der Verkehrsverbund die Aktion gestartet. Ziel war dabei u.a., Kunden anzulocken, die während der Pandemie ihre Abos storniert hatten.