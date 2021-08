Abfrage läuft noch bis morgen

Donnerstag geht es weiter zum Berufskolleg Lehnerstraße. Die Stadt rechnet allerdings nicht mit großem Andrang. Es gebe nur 150 Anmeldungen. Viele der volljährigen Schüler seien schon geimpft. Gespannt wartet man auf die Resonanz an den anderen weiterführenden Schulen. Sie können bis morgen 12 Uhr ihren Bedarf anmelden. Danach soll ein Plan erstellt werden, wann das mobile Impfteam an welcher Schule Halt macht. Die Aktion soll schon in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Drei Wochen später ist die Zweitimpfung dran. Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahre. Unter 16-Jährige brauchen die schriftliche Einwilligung der Eltern.