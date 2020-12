Abfallkalender für 2021 ist draußen

Ab sofort liegt der Abfallkalender der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft aus. Wer einen haben möchte, kann ihn sich unter anderem in einer der Bäcker-Filialen von Hemmerle, in der Bürgeragentur, der Touristinfo, im Stadtteilbüro Eppinghofen, bei Edeka Kels, oder in den Lottostellen der Stadtteile kostenlos mitnehmen.

© DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services