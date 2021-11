Ab sofort 2G im Freizeitbereich und 3G auf der Arbeit

In ganz NRW und damit auch hier bei uns in Mülheim gilt ab heute 2G im Freizeitbereich. Das gibt die neue Coronaschutzverordnung vor. Damit dürfen ab sofort nur noch Geimpfte oder Genesene zum Beispiel ins Kino, in Ausstellungen, in Konzerte, in Zoos, Schwimmbäder oder Freizeitparks. Das gilt auch für den Besuch von Amateursportveranstaltungen und Weihnachtsmärkten.

