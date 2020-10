Ab morgen gelten strengere Corona-Regeln

Wer zum Beispiel außerhalb der eigenen Wohnung eine Feier plant - eine Hochzeit oder ein Jubiläum - muss diese ab elf Gästen vorher bei der Stadt anmelden. Draußen treffen dürfen sich höchstens noch fünf Personen, wenn sie aus verschiedenen Haushalten kommen. Außerdem müssen Gaststätten um 1 Uhr schließen. Über Nacht darf außerdem - zum Beispiel auch an Kiosken - kein Alkohol verkauft werden. In den neuen Regeln sind die Maßnahmen, die Bund und Länder gestern besprochen haben, noch nicht enthalten. Deswegen kann es sein, dass sich die Vorgaben in Mülheim in den nächsten Tagen noch mal verschärfen.