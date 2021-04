Ab Montag A43-Sperrung für Laster

Auf dem Abschnitt dürfen deswegen ab Montag früh 5 Uhr keine Laster über 3,5 Tonnen mehr fahren. Den Verkehr normal weiterlaufen zu lassen, wäre zu gefährlich, sagt die Autobahn Gesellschaft. Laster müssen darum ab Montag Umleitungen über die A45 fahren. In den nächsten zwei Wochen soll es dann Belastungstests geben, um zu gucken, wie die Brücke reagiert. Schlimmstenfalls muss sie auch noch für Autos gesperrt werden.

Auch Verbindungen gesperrt

Um die Emschertalbrücke zusätzlich zu entlasten, werden die Verbindungen im Kreuz Recklinghausen von der A2 auf die A43 in Fahrtrichtung Wuppertal sowie im Kreuz Herne von der A42 auf die A43 in Fahrtrichtung Münster für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Auffahrt der Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark in Fahrtrichtung Wuppertal ist ebenfalls dicht. Teilweise sind Verbindungen da schon wegen des A43-Ausbaus gesperrt.