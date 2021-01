Ab heute werden die Ruhranlagen verschönert

Damit es dort weniger Angsträume gibt, soll einiges an Gestrüpp und Pflanzen entfernt werden. So ist die Umgebung besser einsehbar, sagt die Stadt. Deshalb wird auch die große Eibe an der Wege-Gabelung am Casino gefällt. Da soll stattdessen eine Skulptur mit dem Namen "Plastik in der Landschaft" aufgestellt werden. Etwas später will die Stadt in den Ruhranlagen dann auch noch blühende Sträucher und Bäume pflanzen und insektenfreundliche Staudenbeete anlegen.