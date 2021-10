Ab heute keine Masken mehr im Freien

Zum Beispiel müssen wir ab sofort draußen keine Masken mehr tragen. Bislang war das im Freien in Warteschlangen, an Ständen auf den Wochenmärkten oder bei Open-Air-Veranstaltungen mit mehr als 2.500 Leuten noch Pflicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Tragen einer Maske im Freien wird aber dringend weiter empfohlen - und zwar immer, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Schnelltest statt PCR-Test

Wer bislang einen PCR-Test brauchte, um irgendwo reinzukommen - beispielsweise in die Disco - für den reicht ab heute auch ein kurzfristiger Schnelltest. Kurzfristig heißt, dass der Test höchstens sechs Stunden alt sein darf.

Wieder mehr Zuschauer erlaubt

Außerdem sind ab heute mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen erlaubt. Egal ob beim Fußball oder bei Konzerten - es entfällt die Obergrenze von 25.000 Besuchern. Geht es um Open-Air-Veranstaltungen dürfen alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn der Veranstalter sicherstellt, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.

Abstände und Trennwände fallen weg

Lockerungen gibt es auch für die Innengastronomie. In Restaurants sind ab sofort keine besonderen Abstände mehr vorgeschrieben und es muss auch keine Trennwände mehr zwischen den Tischen geben. Das alles ist keine Pflicht mehr, wird aber weiterhin empfohlen. Es bleibt aber bei der Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz- oder Stehplatzes.

Neue Coronaschutzverordnung gilt bis 29. Oktober

Die Lockerungen sind möglich, weil die Corona-Zahlen aktuell so niedrig sind. Die Neue Schutzverordnung gilt erst mal bis zum 29. Oktober. Hier gibt es die Regeln noch mal zum Nachlesen. Fragen dazu beantwortet das Bürgertelefon des Landes unter der Nummer 0211 / 9119 - 1001. Es ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9:30 bis 18 Uhr erreichbar.