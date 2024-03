Ab heute Abend fallen viele Züge aus

Betroffen sind allein im Nahverkehr gut ein Dutzend Linien - der RE1, RE2, RE3, RE5, RE6, RE11, RE19, RE42, RE44, RB32, RB33, RB35 sowie die S1. Die Bahn setzt Ersatzbusse auf den Strecken Oberhausen-Duisburg, Essen-Mülheim-Duisburg sowie Essen-Düsseldorf ein. Die Bauarbeiten dauern bis zum 8. April um 5 Uhr. In dieser Zeit baut die Bahn an fünf Brücken, u.a. in Oberhausen und Duisburg und am Kreuz Kaiserberg. Alle Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es hier. Vor Ort in den betroffenen Bahnhöfen hat die Bahn auch zusätzliches Personal eingeplant, um Fahrgästen mit ihren Fragen zu helfen.