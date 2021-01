A52-Sperrung in Höhe Essen

Autofahrer kommen heute Abend in Höhe Essen nicht über die A52. Die Autobahn wird ab dem Dreieck Essen-Ost in Richtung Düsseldorf voll gesperrt. Das gilt zwischen 20 und 23 Uhr, sagt die Autobahn GmbH, ehemals Straßen.NRW. Grund sind dringende Reparaturarbeiten an der Ampelanlage am Tunnel Essen-Huttrop. Umleitungen sind ausgeschildert.