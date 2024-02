A42-Sperrung sorgt für zusätzliche Probleme

Die Prosperstraße ist eine der Hauptumleitungsstrecken im Rahmen der gesperrten A42. Ursprünglich sollte sie ab Morgen (15.2.) für 10 Tage lang dicht gemacht werden. Hier hatten sich an einer Bahnbrücke immer wieder LKW festgefahren und das Bauwerk beschädigt. Die Bahn hat jetzt für die Reparatur nur noch eine Vollsperrung von Freitag- bis Montagmorgen angesetzt. In der Nacht von Freitag (16.2., 18.00 Uhr) auf Samstag (6.00 Uhr) wird außerdem eine weitere Umleitungsstrecke gesperrt. Ein Teil der B224 hat durch die vielen umgeleiteten LKW so stark gelitten, dass kurzfristig der Asphalt ausgetauscht werden muss. Die Autobahn GmbH hatte zuletzt in Aussicht gestellt, dass im März wieder Autos über die marode A42-Brücke fahren könnten. Wie es für Lastwagen weitergeht, ist aber noch völlig unklar.