A42-Sperrung: LKW bleiben auf Umleitungsstecke stecken

In Bottrop führt die A42-Sperrung zu ersten größeren Problemen: Zwei LKW haben sich in den letzten Tagen unter der Brücke auf der Prosperstraße in Bottrop festgefahren. Aufgrund der A42-Sperrung weichen viele Fahrer auf Umleitungsstrecke aus. Damit die marode Brücke nicht weiter beschädigt wird, hat die Stadt Bottrop jetzt ein Höhenportal installiert.

© Foto: AVS Verkehrssicherung GmbH