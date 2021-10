A40 zwischen Mülheim und Duisburg wieder frei

Auf dem siebeneinhalb Kilometer langen Abschnitt hat die Autobahn Gesellschaft den Flüsterasphalt erneuert. Außerdem haben auch die Auf- und Abfahrten einen neuen Fahrbahnbelag bekommen. Dazu haben wir extra die Herbstferien genutzt, in denen auf der A40 weniger los ist als normal, so die Autobahn Gesellschaft. Autofahrer mussten eine Umleitung fahren. Jetzt ist die Strecke zwischen Mülheim und Duisburg in Richtung Venlo wieder frei.