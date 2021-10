A40 zehn Tage lang gesperrt

Das gilt ab morgen Abend (8.10.) 20 Uhr und dauert bis übernächste Woche Montag - also den 18. Oktober fünf Uhr früh. Wir nutzen die Ferienzeit, in der auf der A40 weniger los ist, für Bauarbeiten, heißt es. Der Abschnitt bekommt Flüsterasphalt. Der soll in Zukunft mehr Verkehrslärm schlucken. Außerdem ist auch neuer Fahrbahnbelag für die Auf- und Ausfahrten der Anschlussstellen auf dieser Strecke geplant. Für Autofahrer sind Umleitungsstrecken mit dem roten Punkt ausgeschildert. Der Fernverkehr sollte ab dem Dreieck Essen-Ost über die A52 bis zum Kreuz Breitscheid und dann über die A3 bis zum Kreuz Kaiserberg ausweichen.