A40 wird ab heute Abend vollgesperrt

Die Bahn will Vorarbeiten für den Bau von Behelfsbrücken erledigen. Hierfür muss die A40 in den kommenden Wochen noch öfter mal gesperrt werden - unter anderem am Pfingstwochenende und am Wochenende danach. Auch Bahnreisende müssen wegen der Bauarbeiten mit Problemen rechnen. Morgen am Feiertag fallen zwischen Duisburg und Essen zeitweise Züge aus. In dem nächsten Wochen gibt es dann noch weitere Einschränkungen. Wann und wo genau es Probleme gibt, findet ihr HIER