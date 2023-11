A40 wieder frei - A59 gesperrt

Ab sofort fließt der Verkehr in beiden Richtungen wieder über drei Spuren - wenn auch eingeengt. Der Verkehr muss sich jetzt aber nicht mehr durch die engen Wiegeanlagen zwängen. Alles soll deutlich flüssiger laufen als in den letzten Jahren. Neben dem ersten Teil der Brücke wird ab sofort am zweiten Teil gearbeitet. Das alte Bauwerk wird im Laufe des nächsten Jahres abgerissen. Danach soll der zweite Teil der neuen Brücke gebaut werden. Zum Projekt gehört auch ein knapp fünf Kilometer Autobahnabschnitt zwischen Duisburg-Homberg und -Häfen mit insgesamt acht Spuren. Fertig sein soll alles im Jahr 2026. Der Bund steckt 569 Millionen Euro in die neue Rheinbrücke.





Unterdessen gibt es in Duisburg eine neue Autobahnsperrung. Die A59 Richtung Dinslaken ist seit 10 Uhr zwischen den Anschlüssen Marxloh und Fahrn dicht. Hier arbeitet die Autobahn GmbH an den Übergängen zwischen Fahrbahn und einer Brücke. Die Sperrung läuft erst einmal bis Montagfrüh um 5 Uhr. Danach wird die A59 noch einmal vom 20. bis zum 27. November gesperrt.