A40: Weitere Sperrung bei Duisburg

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Kaiserberg. Die Autobahn GmbH baut die Verkehrsführung im Bereich der Baustellen an der Rheinbrücke und am Autobahnkreuz Kaiserberg um. Auch Fahrbahn und Schilder werden teilweise neu gemacht und auch Arbeiten an der Brücke der A3 über die A40 erledigt. Die A40 wird am Montag um 5 Uhr zwischen Rheinhausen und Kreuz Duisburg wieder freigegeben. Der Abschnitt zwischen den Kreuzen Duisburg und Kaiserberg folgt dann am 19. August in der Früh. Die A40 ist derzeit auch bei Bochum komplett für den Neubau einer Brücke gesperrt.