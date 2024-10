A40: Vollsperrung im Kreuz Kaiserberg

Nach der A40-Sperrung bei Essen in dieser Woche müssen sich Autofahrer auch rund um das Kreuz Kaiserberg an diesem Wochenende auf Staus und Verzögerungen einstellen. Denn die A40 wird im Autobahnkreuz Kaiserberg in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Los geht es heute Abend um 21 Uhr und die Sperrung dauert bis Montag früh um 5 Uhr.

© www.blossey.eu