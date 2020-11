A40-Vollsperrung ab 4. Dezember

Autofahrer müssen Umleitungen fahren - unter anderem über die A42, die A52 und die A59. Auch die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen muss für die Arbeiten gesperrt werden. Termin dafür: 2. bis 7. Dezember. In dieser Zeit werden Züge umgeleitet, fallen aus oder es fahren Busse als Ersatz. Sobald die zwei beschädigten Brücken abgerissen sind, baut die Bahn eine erste Hilfsbrücke ein. Ab Ende des Jahres soll der Bahnverkehr zwischen Duisburg und Essen darüber wieder in beide Richtungen rollen können. Mitte September war unter den Bahnbrücken auf der A40 ein Tanklaster vor einen Pfeiler gefahren und in Flammen aufgegangen.

Hier gibt es alle Infos inklusive Straßen- und Schienenverkehr.