A40: Sperrung Richtung Essen

Die Autobahn GmbH erneuert vom 1.7., 20 Uhr bis 11.7., 5 Uhr die Fahrbahndecke. Umleitungen durch das Mülheimer Stadtgebiet sind schon mit einem roten Punkt ausgeschildert. LKW, die den Mülheimer Hafen ansteuern, müssen außerdem schon die Autobahn am Anschluss Duisburg-Häfen verlassen. Unterdessen stehen in der Gegenrichtung auf der A40 immer noch durchgehend Tempo-80-Schilder. Die Autobahn GmbH hatte hier im vergangenen Herbst den Fahrbahn neu machen lassen. Bei anschließenden Tests hatte sich herausgestellt, dass die neue Oberfläche nicht durchgehend die vorgeschriebene Griffigkeit hat. Im August soll der Belag erneut mit einem Messfahrzeug geprüft werden. Danach entscheidet sich, ob das Tempo zumindest in Teilbereichen wieder auf 100 angehoben werden kann.