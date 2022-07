A40 bleibt ab heute Abend dicht

Die Autobahn GmbH erneuert vom 1.7., 20 Uhr bis 11.7., 5 Uhr die Fahrbahndecke. Umleitungen durch das Mülheimer Stadtgebiet sind mit einem roten Punkt ausgeschildert. Auch die Ein- und Ausfahrten in dem Abschnitt bekommen neuen Asphalt. Am Anschluss Heißen wird die Abfahrt neu gemacht. Das Auffahren Richtung Essen bleibt möglich. LKW, die den Mülheimer Hafen ansteuern, müssen außerdem schon die Autobahn am Anschluss Duisburg-Häfen verlassen.