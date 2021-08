A40-Sperrung ist aufgehoben

Die Autobahn war in dem Bereich die letzten zehn Tage gesperrt. Die Bahn hat zwei Hilfsbrücken über die A40 gebaut - eine für den Güterverkehr und eine für die S-Bahnen von und nach Oberhausen. Das sind immer noch Folgen des Tanklasterunglücks im September. Der Fahrer war betrunken und hatte unter den Brücken einen Unfall gebaut. Der Laster stand komplett in Flammen. Dabei wurden einige der Bahnbrücken über die A40 so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden mussten. Die Bahn hat sie erst mal mit Hilfskonstruktionen aus Stahl ersetzt. Jetzt hat sie einige Jahre Zeit, um neue und länger haltbare Brücken aus Beton zu planen.