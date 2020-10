A40-Reparatur wird früher fertig

Dafür muss vorher auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern der kaputte Asphalt bis zu zwölf Zentimeter tief abgefräst werden. Die Hitze des Feuers hat ihn beschädigt. Außerdem ist Diesel in die Poren eingedrungen und hat Schäden angerichtet. Der Bereich wird erst mal nur provisorisch in Schuss gebracht, weil dort in den nächsten Wochen weitere Bauarbeiten anstehen.

Kran hebt Baumaschinen auf Gleise

Vor der Freigabe der A40 ist am Wochenende auch die Deutsche Bahn noch mal an den Eisenbahnbrücken im Einsatz. Es kommt ein 500-Tonnen-Kran, um große Baumaschinen nach oben auf die Gleise zu heben. Dafür muss der Kran einmal auf der einen und einmal auf der anderen Seite der Autobahn komplett auf- und komplett wieder abgebaut werden.

Baustelle für Behelfsbrücke

Gleichzeitig arbeitet die Bahn an einem Verkehrskonzept für den Bau der Behelfsbrücke. Sie muss für eine neue Mittelstütze und Widerlager bis zu 25 Meter Tiefe Bohrungen machen. Das geht nur mit großem Gerät. Die Baustelle dafür soll in den Herbstferien eingerichtet werden. Geplant ist, den Verkehr in beide Richtungen jeweils auf zwei Spuren daran vorbei zu führen. In Zeiten mit wenig Verkehr steht auch mal nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung.