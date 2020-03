A40: Nur ein Fahrstreifen frei

Grund sind Bohrungen, um den Boden für einen möglichen Bau von Stütz-, Lärmschutzwänden und Brücken zu prüfen. In Richtung Essen wird der rechte Fahrstreifen zwischen Heißen und Essen-Holsterhausen gesperrt. In Richtung Mülheim zwischen Essen-Frohnhausen und Heimaterde. Am Montagmorgen um 5 Uhr soll wieder alles frei sein, sagt Straßen NRW.