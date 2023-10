A40 musste vollgesperrt werden

Die A40 musste am Abend nach einem Unfall in Richtung Duisburg vollgesperrt werden. Bei dem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Heißen waren zwei Autos stark beschädigt worden, sagt die Feuerwehr Mülheim. Alle Insassen hatten sich selbst aus den Autos befreien können und sind ohne schwere Verletzungen davon gekommen. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

© Feuerwehr Mülheim