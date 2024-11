A40 bei Bochum erst Mitte Dezember wieder frei

Damit werden aus 15 Wochen 18 Wochen Sperrzeit. Die Autobahn GmbH sagt, der Zeitplan, der uns vom Auftragnehmer angeboten wurde, war zu ambitioniert. Der Bau an der neuen Brücke bei Bochum habe an sich gut im Zeitplan gelegen. Vor allem die massiven Erdbauarbeiten vor und hinter der Brücke seien aber unterschätzt worden. Ob der neue Termin gehalten werden kann, liege jetzt am Wetter. Zunächst hatten sich die Staus rund um die A40-Sperrung bei Bochum in Grenzen gehalten. In den letzten Tagen standen Autofahrer allerdings vor der Sperrung und auf den Umleitungsstrecken stundenlang im Stau.