A3/A40: Nächtliche Sperrungen und Engpässe

Los geht es heute Abend ab 19 Uhr auf der A40. Zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Friesenstraße ist bis morgen früh zeitweise nur ein Fahrstreifen frei. Das gilt für die Nächte bis Donnerstag. In den nächsten Tagen sind dann vor allem die Verbindungen von der A3 auf die A40 und umgekehrt betroffen. Geplant sind Engpässe, aber auch komplette Sperrungen inklusive Umleitung.

Die Verbindungssperrungen:

- Mittwoch 24.2., 19 Uhr bis Donnerstag 25.2., 6 Uhr: Sperrung der Verbindung von der A3, Fahrtrichtung Oberhausen, auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo

- Donnerstag, 25.2., 22 Uhr bis Freitag, 26.2., 5 Uhr: Sperrung der Verbindung von der A40, Fahrtrichtung Venlo, auf die A3

Es sind jeweils Umleitungen mit dem "roten Punkt" ausgeschildert.

Die Engpässe:

Die Engpässe auf der A40:

- In den Nächten Mo/Di 22./23., Di/Mi 23./24. und Mi/Do 24./25.2. ist jeweils von 19 bis 6 Uhr auf der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Friesenstraße zeitweise nur ein Fahrstreifen frei

- In den Nächten Di/Mi 23./24.2. und Mi/Do 24./25.2. ist zwischen 19 und 6 Uhr in der Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Richtung Oberhausen nur ein Fahrstreifen frei

- In den Nächten Di/Mi 23./24.2. und Mi/Do 24./25.2. ist zwischen 19 und 6 Uhr in der Verbindung von der A3 aus Dinslaken auf die A40 nur ein Fahrstreifen frei

- In den Nächten Di/Mi 23./24.2. und Mi/Do 24./25.2. ist zwischen 19 und 6 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und Duisburg-Wedau nur ein Fahrstreifen frei